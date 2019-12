Ricca per errore: americana si ritrova $ 37 mln sul conto

Ma la sua fortuna era stata generata interamente dall'errore di un impiegato bancario che per errore aveva digitato il suo numero di conto bancario in luogo di un altro.

La cliente di un istituto bancario di Dallas ha avuto una graditissima sorpresa quando, qualche giorno fa, ha aperto il suo banking online per controllare, come ogni mese, che il datore di lavoro le avesse accreditato la mensilità.

Entrando sulla sua pagina personale, infatti, la giovane commessa non ha potuto credere ai propri occhi, vedendo comparire a schermo l'enorme cifra di 37 milioni di dollari (circa 33 milioni di euro ndr) accanto alla voce delle giacenze.

Intervistata dall'emittente locale CBS, la donna ha rivelato tutto il suo stupore nel vedere tutte quelle cifre impresse sul suo cellulare.

"Credevo che qualcuno ci avesse fatto una donazione da 37 mila dollari, o qualcosa del genere", ha raccontato ai media.

L'origine dell'errore

Il marito della donna, dopo aver a sua volta appreso la notizia, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Banca.

La situazione, una volta parlato con un rappresentante dell'istituto di credito, è stata immediatamente chiarificata, con una certa delusione per la coppia.

In buona sostanza, il malinteso era stato causato da un impiegato di banca che, per disattenzione, aveva inserito un numero di conto sbagliato nel registrare l'operazione di un cliente straniero che voleva depositare una gran quantità di denaro in diverse valute straniere.

La donna, pertanto, si è trovata costretta a restituire tutta la sua fortuna, che è diventata a quel punto solo una chimera.