Greta Thunberg a Torino, sciopero per il clima in piazza Castello

Greta Thunberg a Torino per lo sciopero sul clima. La piccola attivista per il clima è arrivata direttamente dalla Cop25 di Madrid.

Greta Thunberg arriva a Torino direttamente da Madrid, dove si conclude oggi 13 dicembre la UN Cop25 (UN Climate Change Conference), per partecipare allo sciopero per il clima che ha preso il via in piazza Castello alle ore 15:00.

Ad annunciarlo la stessa attivista per l’ambiente sulla sua pagina Facebook ufficiale.

C’è quindi da attendersi una grande partecipazione per lo sciopero per il futuro del pianeta che si terrà oggi a Torino, dove le previsioni meteo indicano clemenza ma con temperatura bassa. Mentre su una porzione di Italia centro-meridionale, è attiva l’allerta meteo giallo-arancione.

Oltre 57mila le reazioni al post e circa 2300 i commenti, per un personaggio pubblico che ha conquistato anche la copertina del Time, come “Persona dell’Anno”.

Il Time considera Greta l’espressione della “potenza dei giovani”, del loro potere.

​Grata ha considerato un onore essere considerata personaggio dell’anno dal Time, ma ha voluto condividere l’onore con tutto il movimento e gli attivisti che si sono impegnati in questo anno per il Friday for Future.

A Donald Trump non deve essere andata a genio vedere la sedicenne Greta diventare personaggio dell’anno e su Twitter le ha scritto di stare calma.