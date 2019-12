Boris Johnson ha promesso Brexit entro il 31 gennaio

Secondo i risultati delle elezioni di giovedì, il Partito conservatore ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e ora nulla può impedire al Governo di attuare la Brexit.

"Ce l’abbiamo fatta. Ci siamo riusciti. È arrivata una nuova alba per un nuovo giorno. Non darò mai il vostro sostegno per scontato. Lo prenderò come un credito di fiducia", ha detto Johnson nel suo discorso di vittoria.

"Con questo mandato, saremo finalmente in grado di attuare la Brexit. Usciremo dall'UE il 31 gennaio. Senza SE e senza MA", ha detto.

"Facciamo la Brexit, ma prima, amici, facciamo colazione", ha concluso con una battuta.

Secondo le ultime previsioni trasmesse dall'emittente Sky News i conservatori dovrebbero rimanere avanti di 78-82 voti.