Maltempo: scuole chiuse a Napoli e Roma, neve a Milano

In Campania, Sardegna e Toscana è stato lanciato il livello di allerta giallo con “Venti di burrasca e raffiche di tempesta” previste oggi. Sia a Roma e che a Napoli i rispettivi sindaci, Raggi e De Magistris, hanno deciso di chiudere scuole, parchi e cimiteri.

Il maltempo però non interesserà solo meridione e centro, ma si attendono nevicate anche a basse quote al nord.

Giovedì sera è stato aperto a Roma il Centro operativo comunale (COC), che comprende tutte le strutture comunali e municipali delegate per coordinare le azioni volte ad affrontare il rischio di alluvioni e limitare eventuali disagi. "Le previsioni regionali indicano piogge con temporali, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempeste e forti mareggiate lungo la costa", ha spiegato il Campidoglio.

Il COC è stato aperto anche a Milano visto l’allerta neve previsto in giornata e nel weekend.

Il COC fornisce informazioni meteorologiche aggiornate per coordinare le attività necessarie in caso di neve o gelo, mentre Amsa con mezzi spargisale e ATM sono pronte ad adottare misure per prevenire problemi di traffico su strade e vie di trasporto pubblico. e fermate della metropolitana. Il comune ha incoraggiato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per viaggiare. Gli amministratori di condomini e negozi che si affacciano sulla strada in caso di neve e gelo sono invitati a spargere sale sui marciapiedi.

Anche a Firenze e in Toscana è stata lanciata l’allerta gialla con il rischio di forti venti e nevicate.

La Protezione civile della Campania ha lanciato l’allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali sull'intero territorio regionale fino alle 9 di sabato. Si temono danni provocati da raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

In Sardegna la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse fino alle 18 di sabato 14 dicembre a causa dei forti venti di maestrale e delle mareggiate.