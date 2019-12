Le cinque flotte più potenti al mondo secondo National Interest

Il National Interest ha stilato una classifica delle cinque marine militari più forti analizzando il numero d'imbarcazioni, la loro tipologia, la capacità di deterrenza nucleare, la capacità di condurre operazioni spaziali, assistenza umanitaria e soccorso in caso di emergenze e disastri.

Stati Uniti

Al primo posto della classifica del National Interest c'è la Marina americana. Gli Stati Uniti hanno più navi di qualsiasi flotta al mondo.

"Nessun'altra marina ha una portata globale come la US Navy, che opera regolarmente nel Pacifico, nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano, così come nel Mar Mediterraneo e nel Golfo Persico", si sottolinea nell'articolo.

La flotta americana, ricorda la pubblicazione, ha dieci portaerei, nove navi da sbarco, 22 incrociatori, 62 cacciatorpediniere, 17 fregate e 72 sottomarini.

Ciò che distingue maggiormente la Marina degli Stati Uniti dagli altri paesi sono le sue enormi portaerei a propulsione nucleare: una singola portaerei di classe Nimitz è lunga 332,8 m e può trasportare fino a 72 aerei.

Cina

Al secondo posto c’è la Marina cinese. Lo sviluppo della flotta cinese è stato reso possibile grazie alla crescita dell'economia del paese, che ha portato a un aumento di dieci volte del bilancio della difesa dal 1989, osserva il National Interest. Allo stato attuale, la Cina ha una portaerei, tre navi da sbarco, 25 cacciatorpediniere, 42 fregate, delle quali otto nucleari e circa 50 sottomarini convenzionali.

© AFP 2019 / Mark Schiefelbein / POOL Il sottomarino cinese Long March 15 Type 094

La potenza della Cina sta nella sua economia e nella modernizzazione impressionante della sua flotta, la quale in 20 anni è passata da una flotta costiera con imbarcazioni vecchie e malconce a una moderna flotta d’alto mare.

Russia

Il terzo posto nella lista è occupato dalla Marina russa. Secondo l'autore, nonostante il fatto che la Russia sia tradizionalmente una potenza terrestre, ha ereditato la maggior parte della flotta sovietica. Allo stesso tempo, nuove navi vengono gradualmente messe in servizio, e viene portata avanti la modernizzazione di quelle vecchie.

© Sputnik . Alexey Malgavko I dragamine russi Kovrovets e Ivan Golubets

La flotta russa ha 79 grandi navi, tra cui una portaerei, cinque incrociatori, 13 cacciatorpediniere e 52 sottomarini. Nell’articolo si sottolinea che molte delle navi di superficie russe sono state ereditate dall’Unione Sovietica e che non sono in grado di mantenere una capacità operativa totale. Tuttavia, come durante l’Unione Sovietica, la forza navale della Russia sta nella sua flotta sottomarina. Mosca ha 15 sottomarini di attacco nucleare, 16 sottomarini di attacco a propulsione convenzionale, sei sottomarini per missili da crociera e nove sottomarini per missili balistici.

Gran Bretagna

Il quarto posto è occupato dalla Royal Navy della Gran Bretagna. Come la maggior parte delle forze armate del paese, la flotta britannica negli ultimi anni sta affrontando una graduale riduzione, fanno notare i giornali. Attualmente, la Marina britannica ha tre grandi navi da sbarco, 19 tra fregate e cacciatorpediniere, sette sottomarini di attacco nucleare e quattro sottomarini con missili balistici. Il nucleo della forza di superficie della Royal Navy sono i suoi sei cacciatorpediniere missilistici Type 45.

Occupano inoltre un posto fondamentale nella forza d’urto britannica i sette sottomarini di attacco nucleare, che ora vengono potenziati con l'introduzione della classe HMS Astute, e i quattro sottomarini missili balistici di classe Vanguard.

Giappone

La classifica viene chiusa dal Giappone con le sue Forze navali di autodifesa. La flotta del paese del Sol Levante ha 114 navi in totale, mentre il suo nucleo sono i cacciatorpediniere per un totale di 46 unità, progettati per impedire che le rotte marittime da e verso il Giappone vengano tagliate come nella seconda guerra mondiale. Questa flotta di 46 cacciatorpediniere - più delle navi britanniche e francesi messe insieme - è stata ampliata negli ultimi anni per condurre nuove missioni. Allo stesso tempo, la flotta sottomarina giapponese, composta da 16 navi, è una delle migliori al mondo, secondo The National Interest. I sottomarini classe Soryu sono dotati di un avanzato sistema di propulsione indipendente dall'aria, cosa che permette loro di restare immersi più a lungo rispetto agli altri sottomarini convenzionali.