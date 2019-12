Libia, Haftar annuncia fase finale operazione per liberare centro di Tripoli

Il maresciallo Khalifa Haftar ha annunciato l'inizio della battaglia decisiva e l'avanzamento verso il centro di Tripoli per la sua liberazione, riferisce Al-Arabiya.

Il comandante libico Khalifa Haftar ha chiesto alle sue forze ad avanzare verso il centro di Tripoli in quella che ha definito come la "battaglia finale" per conquistare la capitale; il suo discorso è stato trasmesso sul canale Al-Arabiya.

Haftar, comandante dell'Esercito Nazionale Libico a difesa delle autorità della Cirenaica (Libia orientale) aveva avviato l'offensiva lo scorso aprile per cercare di conquistare Tripoli, controllata dal governo di unità nazionale del premier al-Sarraj, sostenuto dalla comunità internazionale.

Finora le forze di Haftar erano rimaste bloccate alla periferia della capitale.