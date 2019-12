La Russia sta sviluppando metodi per distruggere gli asteroidi pericolosi

Enormi rocce spaziali sorvolano regolarmente la Terra e in passato si sono scontrate con il nostro pianeta, portando a estinzioni di massa senza pari. A peggiorare le cose, alcuni di loro sono noti per volare su traiettorie che consentono loro di schiantarsi contro il nostro pianeta prima ancora che gli scienziati possano individuarli.

Degli scienziati russi stanno studiando tecnologie che potrebbero consentire all'umanità di contrastare la minaccia di pericolose rocce spaziali, Igor Bakaras, ha detto il capo del Centro informazioni e analitico per la sicurezza delle attività spaziali nello spazio esterno vicino alla Terra presso il Centro scientifico missilistico TsNIIMash di Roscosmos.

Secondo l’esperto, la ricerca include una varietà di proposte su come distruggere o modificare l'orbita di oggetti celesti pericolosi, incluso il lavoro che coinvolge il concetto di impatto cinetico, usando i satelliti per spostare un asteroide fuori da una traiettoria pericolosa usando un metodo noto come "rimorchiatore gravitazionale" e l'uso di varie soluzioni tecnologiche per questi scopi, inclusi i motori a razzo e vele solari.

"Attualmente, il lavoro in queste aree è limitato per la gran parte alla ricerca teorica e a modelli matematici di varie contromisure", ha spiegato Bakaras.

Secondo il funzionario, l'attuazione tecnica di queste misure è attualmente ostacolata dalla mancanza di dati precisi sulle caratteristiche dei corpi celesti e sul loro movimento, struttura e proprietà fisiche e chimiche.

Oltre a questi sforzi, Roscosmos sta lavorando per creare un nuovo Centro russo per i piccoli corpi celesti, incaricato di rilevare e localizzare oltre ai corpi celesti anche la polvere spaziale, meteore, comete e asteroidi che si avvicinano alla Terra. Il centro interagirà con Roscosmos, l'Accademia delle scienze russa, il ministero delle Emergenze della Russia e il ministero degli Esteri. Si scambieranno anche informazioni con i governi stranieri e le organizzazioni internazionali.

Il nuovo sistema di monitoraggio verrà creato consolidando i sistemi e le capacità di monitoraggio esistenti in un'unica rete, incluso il cosiddetto sistema di allarme automatico per situazioni pericolose nello spazio esterno della Terra.

I meteoriti colpiscono la Terra molto più spesso di quanto si pensi

Secondo Barakas, anche se gli asteroidi potenzialmente pericolosi sono un evento regolare, quelli che sono effettivamente in grado di distruggere la civiltà umana come la conosciamo cadono sulla Terra solo una volta ogni 100 milioni di anni circa, con l'asteroide largo 10 km che ha colpito il pianeta 65 milioni di anni fa, che si ritiene abbia spazzato via i dinosauri come esempio.

Allo stesso tempo, Barakas ha sottolineato che un asteroide con un diametro di 1 km, che sarebbe sufficiente per provocare una catastrofe globale e lasciare un cratere d'impatto di circa 20 km, colpisce il pianeta una volta ogni milione di anni circa.

Anche gli asteroidi con un diametro di soli 100 metri di diametro possono causare gravi devastazioni, tra cui un cratere largo 2 km, o provocare degli tsunami devastanti per le città costiere. Tali eventi avvengono ogni tremila anni circa. Per quanto riguarda le rocce spaziali più piccole (15-20 metri di diametro), come la cosiddetta meteora di Chelyabinsk, che ha colpito la regione russa di Chelyabinsk nel 2013, queste entrano nell'atmosfera terrestre circa una volta ogni trenta anni.