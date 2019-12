Russia, rivelato il motivo dell'incendio a bordo portaerei Admiral Kuznetsov - Video

L'incendio sull'incrociatore missilistico e portaerei Admiral Kuznetsov si è verificato durante i lavori di saldatura nel settore del primo compartimento energetico, quando una scintilla è finita nello stiva, in cui era stato versato del carburante.

Lo ha dichiarato oggi a Sputnik il direttore generale della società United Shipbuilding Corporation (USC) Alexey Rakhmanov.

"A bordo della nave avveniva la sostituzione delle apparecchiature energetiche, a seguito dei lavori di saldatura una scintilla è finita nella stiva dove si trovava del carburante versato. Da qui si è propagato l'incendio", ha detto Rakhmanov.

Ha ricordato che dopo il rogo sulla nave "Viktor Chernomyrdin", la società ha messo a punto standard aziendali per eseguire i lavori di saldatura. In particolare è prevista la presenza di cinque controllori militari durante i lavori di saldatura eseguito da una sola persona.

"Come sia potuto avvenire un incendio su Admiral Kuznetsov, con il rigoroso rispetto di questi standard, lascia aperti interrogativi, a cui si potrà rispondere solo dopo che l'incendio verrà estinto", ha detto Rakhmanov.

Sale numero feriti per incendio su Admiral Kuznetsov

Il numero dei feriti per l'incendio avvenuto nella portaerei Admiral Kuznetsov nel 35° cantiere navale di Murmansk è salito a 12 persone, ha dichiarato a Sputnik uno dei rappresentanti dei soccorritori.

"Secondo dati aggiornati, 12 persone sono rimaste ferite nell'incendio sull'incrociatore, sette di loro sono in terapia intensiva", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

In base agli ultimi dati, il numero di persone costrette al ricovero in ospedale per l'incendio avvenuto a bordo delll'incrociatore Admiral Kuznetsov è aumentato a sette persone, al momento si continua a cercare tre persone disperse.

L'ufficio stampa della Flotta del Nord ha dichiarato che due militari hanno subito ustioni nelle vie respiratorie, ma non sono in pericolo di vita. Inoltre è stato notato che la nave non aveva a bordo armi e munizioni.

