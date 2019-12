Scienziato nomina una nuova specie di zecche in onore del grande rocker russo, Viktor Tsoi

Un ricercatore dell'Università statale di Tyumen ha nominato in onore del cantante Viktor Tsoi una nuova specie di zecche trovate nelle foreste della Malesia.

"Il ricercatore dell'Università statale di Tyumen, Sergey Ermilov, ha scoperto e descritto un nuovo tipo di acaro delle conchiglie, denominandolo Trachyoribates viktortsoii. L'abitante della lettiera delle foreste malesi è stato nominato in memoria del musicista rock, cantautore e artista del periodo sovietico Viktor Tsoi, il cui lavoro ha avuto una grande influenza sulla cultura dello stesso scienziato che ha descritto la nuova specie", recita il comunicato dell’Università.

I risultati del lavoro di Ermilov sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata ‘Systematic & Applied Acarology’.

"A persone famose vengono dedicate sculture, canzoni, persino bambini e animali domestici vengono chiamati in loro onore. Anche gli scienziati rendono i loro omaggi, anche se in modo piuttosto originale. Per esempio inventano gli organismi scoperti con nomi latini o prendono in prestito il nome di un loro caro ... ci sono scienziati che hanno dato il nome di Lady Gaga a degli artropodi, o Shakira, Angelina Jolie, o hanno scelto altre personalità famose per nominare le loro scoperte", si giustificano gli accademici nei confronti dei fan dell’artista russo, ancora oggi un idolo per l’ultima generazione di ragazzi dell’era sovietica.

L'università chiarisce che il ricercatore Sergei Ermilov ha preso parte all'identificazione degli acari delle conchiglie del suolo raccolti nella lettiera delle foreste malesi dagli scienziati dell'Istituto di zoologia di Bratislava. Una delle specie trovate di acari delle conchiglie era precedentemente sconosciuta alla scienza.

"Come ha affermato l'autore della descrizione delle nuove specie nell'articolo, la musica di Tsoi è stata di particolare importanza per lui e fino ad oggi funge da sfondo sonoro per le proprie ricerche”, ha detto l'università.

Sergey Ermilov per altro è uno dei maggiori esperti al mondo di acari oribatidi carapace e lo zoologo sistematico più attivamente pubblicato in Russia. Oltre ad essere un grande fan della musica di Tsoi e nostalgico anni ’80 a quanto pare.