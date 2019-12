L’Apple Mac Pro più potente parte da un prezzo record di $52.000

Questo è il computer più potente mai costruito dall'azienda, e sicuramente il più costoso, dato che solo le ruote aggiuntive per spostarlo ti costano $400 in più.

La versione standard del Mac Pro costa $5.999, senza schermo, e include 256 gigabyte di spazio di archiviazione, basso per i computer professionali nella stessa fascia di prezzo.

Inoltre per aggiornare il processore standard alla più potente opzione a 28 core sono necessari altri $7.000 mentre l’espansione della memoria a 1,5 TB ti costa altri $15.000. Una scheda video più potente ti costa solo $10,800, devi poi aggiungere altri $1,400 per 4 TB di spazio di archiviazione (un'opzione da 8 TB è in arrivo, quindi aspettati di pagare ancora di più) e $ 2.000 per una scheda Apple Afterburner.

Dopo la spesa del PC in sé per sé avrai bisogno di un monitor, e se vuoi che sia anche fatto da Apple, dovrai sborsare altri $4,999 per lo schermo Retina 5K Pro Display XDR da 32 pollici e $999 per il supporto Pro - il supporto è necessario a meno che tu non voglia attaccare il tuo nuovo monitor da $ 5.000 a un muro o qualcosa di simile.

Puoi anche spendere altri $400 su ruote invece che di piedi in basso in modo da poterlo spostare e altri $150 per il Magic Trackpad 2.

Per alcuni utenti professionali, come gli animatori di studi come Pixar o Disney, il costo del nuovo computer Apple è solo una parte del business. Ma per la maggior parte dei consumatori, il prezzo di Mac Pro è scioccante.

Essendo uno dei personal computer più costosi al mondo, alcuni utenti Apple hanno rapidamente confrontato il costo del PC con quello di un'auto: ad esempio la Tesla Model 3 costa “solo” $32.000 e la versione intermedia del Cybertruck costa $49.900.