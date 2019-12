Greta Thunberg nominata la persona dell'anno 2019 - Time

L'ambientalista sedicenne Greta Thunberg è stata nominata persona dell'anno 2019 da TIME, secondo il profilo Twitter della rivista.

È diventata la persona più giovane a finire sulla copertina della rinomata rivista nei suoi 92 anni di storia.

"Per aver lanciato l'allarme sulla relazione predatoria dell'umanità con l'unica casa che abbiamo... per averci mostrato come tutto potrebbe apparire con la guida di una nuova generazione, Greta Thunberg è la persona dell'anno 2019 di TIME", si legge nell'articolo di TIME.

​Il redattore capo di TIME, Edward Felsenthal, ha detto a TODAY che Greta Thunberg si è trasformata "nella voce più risonante sul problema più grande che affronta il pianeta quest'anno, iniziando essenzialmente dal nulla e diventando la guida un movimento mondiale".​

L'adolescente svedese è diventata celebra quest'anno per il suo appassionato discorso "Come osate?" ai leader mondiali sulla questione del cambiamento climatico. Mentre è diventata un idolo dell'attivismo ambientale per alcune persone, ha anche provocato molta ira, essendo considerata da alcuni come una pedina in un gioco più grande.