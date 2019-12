Turchia potrebbe chiudere base aerea d'Incirlik agli USA in risposta alle sanzioni

La Turchia risponderà se gli Stati Uniti intraprenderanno azioni negative nei suoi confronti, ha dichiarato il ministro degli Esteri Mevlüt Çavuşoğlu l’11 dicembre in un'intervista all'emittente turca A Haber.

Çavuşoğlu ha anche affermato che la Turchia è aperta alle alternative all’acquisto dei caccia F-35 americani, anche provenienti dalla Russia, dopo che Ankara è stata sospesa dal programma Joint Strike Fighter per l'acquisto dei sistemi antiaerei missilistici russi S-400.

"Gli Stati Uniti I membri del Congresso dovrebbero capire che non possono ottenere nulla con l'imposizione ", ha avvertito.

"Valuteremo lo scenario peggiore e prenderemo una decisione. Se gli Stati Uniti imporranno sanzioni contro la Turchia, la questione delle basi Incirlik e Kurecik potrebbe essere all'ordine del giorno", ha affermato Cavusoglu.

Il radar di allerta precoce relativo agli attacchi missilistici, che fa parte del sistema di difesa antimissile NATO in Europa, schierato nella regione di Kurecik nella provincia di Malatya nella Turchia sud-orientale, è stato messo in funzione all'inizio del 2012. Il suo funzionamento è gestito dalle forze armate statunitensi.

Mevlut Cavusoglu ha aggiunto che Ankara non sosterrà il piano della NATO per proteggere gli stati baltici fino a quando l'alleanza non adotterà un piano per proteggere la Turchia dalla minaccia "terroristica".

La questione S-400

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato a novembre dopo l'incontro con la sua controparte statunitense Donald Trump a Washington che Ankara potrebbe acquistare i sistemi Patriot statunitensi, ma che ritiene che le richieste statunitensi di sbarazzarsi dei sistemi di difesa aerea russi S-400 costituiscano un affronto alla sua sovranità.

Le consegne degli ultimi sistemi di difesa aerea S-400 di fabbricazione russa, che hanno causato una significativa spaccatura nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti, sono iniziate a luglio. Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'S-400 sarà pienamente operativo nell'aprile 2020.

Washington ha chiesto alla Turchia di annullare qualsiasi consegna dei sistemi di fabbricazione russa a causa della presunta incompatibilità con gli standard di sicurezza della NATO e che potrebbero compromettere il funzionamento degli aerei da combattimento F-35 statunitensi. La Turchia ha insistito sul fatto che continuerà ad accettare la consegna dei sistemi S-400.