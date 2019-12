F-35, governo norvegese classifica documento di critica contro il caccia americano

I costosi e avanzati caccia F-35 diventeranno la nuova spina dorsale delle forze armate norvegesi. Ma la loro efficienza e sicurezza è stata messa in dubbio critiche da parte dell’Ufficio di revisione generale del paese.

L’Ufficio di revisione generale dei conti norvegese ha rilasciato una serie di critiche contro il governo in una relazione al Parlamento sui nuovi aerei da combattimento F-35. Questa relazione è stata classificata e quindi gestita come documento top secret.

Il Ministro della Difesa Frank Bakke-Jensen ha spiegato che sia il Capo della Difesa Haakon Bruun-Hanssen che l'ufficio del Revisore Generale ha concordato nel mantenere i risultati del rapporto in gran segreto. Né la gravità delle critiche, né il grado di riservatezza saranno pubblicati.

"La verifica delle capacità operative degli aerei da combattimento riguarda possibili vulnerabilità nelle funzioni di manutenzione, logistica e di rifornimento, basi e protezione del nostro spazio aereo", ha detto il ministro della Difesa Frank Bakke-Jensen al quotidiano Klassekampen.

Secondo Bakke-Jensen, tali informazioni sono di "alto valore" per le operazioni di raccolta di informazioni straniere ed è per questo che la relazione del revisore generale è stata classificata e non sarà condivisa pubblicamente.

Una dichiarazione segreta sul rapporto sarà consegnata dal ministro della Difesa e dal ministro degli Esteri norvegese, per cui la commissione formulerà una raccomandazione riservata al Parlamento prima di Natale. Anche il dibattito sulle critiche sarà riservato, così come i verbali della riunione.

Alcuni parlamentari norvegesi non si sono arresi sul fatto che anche le misure prese in merito alle critiche del revisore generale non saranno rese pubbliche.

L'Ufficio di revisione generale è stato incaricato di valutare l'infrastruttura dell'aeronautica e la sua capacità operativa durante il passaggio dai vecchi jet F-16 della Norvegia ai nuovi F-35. Ciò include le procedure di manutenzione, le funzioni logistiche e di approvvigionamento, le basi e i loro sistemi di difesa, comando e controllo per i jet e la gestione politica del Ministero della Difesa.

La Norvegia ha acquistato 52 caccia F-35 in sostituzione della sua vecchia flotta F-16, che sarà mandata sostituita a partire dal 2019. Mentre il costo totale è stato stimato a 85,1 miliardi di corone norvegesi (oltre $9,2 miliardi), il quotidiano Bergens Tidende in precedenza quest'anno ha affermato che potrebbe raggiungere i $10,4 miliardi. I caccia non saranno pienamente operativi fino al 2025.