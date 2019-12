Pyongyang pronta a lanciare missili a lungo raggio - fonte

“Dopo i test del razzo Paektusan il 18 marzo 2017, la RPDC ha lanciato un missile giusto quattro giorni dopo. All’inizio di quest’anno, Pyongyang ha ricostruito il sito di missili Tongchang-ri [noto come stazione di lancio satellitare Sohae in Corea del Nord] mostrando segni di preparazione per il lancio di un satellite artificiale già dallo scorso mese. La Corea del Nord, dopo le reazioni degli Stati Uniti e della Corea del Sud, potrebbe passare all’azione ben prima di Natale, come è stato affermato in precedenza”, questo quanto riferito da un quotidiano sudcoreano.

Secondo la fonte, Pyongyang ha avviato i test del razzo molto prima delle attese. I test sono stati condotti quattro giorni dopo che il vice ministro degli Esteri nordcoreano Ri Thae Song ha informato che “gli Stati Uniti riceveranno un regalo per Natale in base alla loro preferenza”.

La fonte vicina all’intelligence militare della Corea del Sud, nel frattempo, ha riferito al giornale che Pyongyang ha condotto almeno due test differenti “che potrebbero indicare i preparativi per il lancio di missili di varia gittata”.

“La Corea del Nord ha descritto gli attuali test sui motori [a razzo] come ‘estremamente importanti’ e che ‘cambiano la posizione strategica’. Se queste affermazioni fossero confermate, Pyongyang potrebbe dimostrare di possedere nuovi missili di diversa portata”, ha detto la fonte.

Gli esperti intervistati dal giornale hanno anche ricordato che la Corea del Nord aveva precedentemente adottato un programma quinquennale per l’esplorazione dello spazio entro il 2021, ma non ha mai lanciato un satellite come parte del programma. Secondo quanto riferito, i preparativi sono ancora in corso.

Alla fine dello scorso anno, l’intelligence degli Stati Uniti e della Corea del Sud, hanno presumibilmente ottenuto informazioni secondo cui la RPDC era pronta a lanciare un satellite da ricognizione chiamato Kwangmyongsong-5.