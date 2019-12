Erdogan afferma che l'Europa è in grave crisi di leader

"In Europa, c'è una grave crisi di leader. Non ci sono leader da definire “un esempio”. Quando ero Primo Ministro, c’era il cancelliere tedesco (Gerhard) Schroeder, un importante leader per la Germania. Un altro leader che mi è piaciuto è stato (Silvio) Berlusconi in Italia. È stato in quel momento che abbiamo sviluppato con successo la nostra cooperazione", ha detto Erdogan, parlando ad Ankara.

Secondo lui, oggi un leader "giovane e dinamico" è l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Erdogan successivamente ha elogiato la sua relazione con il presidente russo Vladimir Putin affermando che tra i due presidenti non ci sono segreti, che tutto è discusso apertamente.

"Parliamo e agiamo apertamente con il signor (Vladimir) Putin. Non ha piani segreti. Credo che insieme garantiremo la pace nella regione", ha detto Erdogan, parlando ad Ankara.

Ha aggiunto che nella stessa atmosfera vengono condotti i negoziati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.