Michael Bloomberg su problema clima: “serve buon senso per risolverlo”

"Il cambiamento climatico non ha bisogno di un miracolo o di un grande investimento, ma solo di una leadership e di buon senso. Dobbiamo lavorare per un mondo più sano e per le generazioni future", ha dichiarato Bloomberg, ex inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il clima, che recentemente si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, Bloomberg ha esortato i leader delle grandi aziende industriali a rivedere i modelli attuali e combattere i cambiamenti climatici al fine di "ridurre i rischi". Secondo lui, "gli investimenti nella lotta ai cambiamenti climatici portano a rendimenti e profitti; ci sono interessi economici".

"Le energie rinnovabili creano molti posti di lavoro", ha detto.

"Quando Trump ha deciso di ritirarsi dall'accordo di Parigi, il Bloomberg Philantropies ha deciso di agire", ha detto l'ex sindaco di New York.

Ad aprile Bloomberg ha stanziato 4,5 milioni di dollari attraverso il suo fondo Bloomberg Philanthropies per pagare il contributo degli Stati Uniti ai sensi dell'accordo di Parigi sul clima.

L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi

Gli Stati Uniti il ​​4 novembre, in occasione del terzo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo sul clima di Parigi, hanno inviato un avviso ufficiale alle Nazioni Unite per avviare il processo di uscita da esso. Alla riunione nella capitale spagnola gli Stati Uniti sono rappresentati da una delegazione di quindici deputati e senatori, guidata dal portavoce democratico Nancy Pelosi.

La conferenza delle parti della convenzione sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite si tiene a Madrid dal 2 al 13 dicembre, presieduta dal Cile. Vi partecipano rappresentanti di quasi 200 paesi, circa 30 mila persone accreditate all'evento.