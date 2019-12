Deceduta la cantante svedese Marie Fredriksson del duo Roxette

Marie Fredriksson è deceduta ieri secondo la dichiarazione del suo manager.

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e amati è sparito. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a causa della sua precedente malattia", scrive Marie Dimberg, referente stampa e responsabile di Roxette e Gyllene times in un comunicato stampa.

Per Gessle, collega di Marie Fredriksson dai tempi di Roxette, ha dichiarato in un messaggio a TT:

"Il tempo passa così in fretta. Sembra ieri quando Marie e io eravamo seduti nel mio piccolo appartamento ad Halmstad e condividevamo i nostri sogni. E che sogno fantastico abbiamo condiviso! Grazie Marie, grazie per TUTTO. Eri una musicista davvero unica, una cantante a un livello che non rivedremo quasi mai più. Hai dipinto le mie canzoni in bianco e nero con i colori più belli. Sei stata un'amica meravigliosa per oltre quarant'anni. Sono orgoglioso, onorato e felice di aver condiviso così tanto tempo, talento, calore, generosità e umorismo. Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse".

Marie Fredriksson è nata il 30 maggio 1958 nella città di Essjo. Ha ottenuto la sua fama a metà degli anni '80, dopo aver pubblicato due album da solista e nel 1986, insieme al suo amico Per Gessle, fondando il gruppo Roxette. Il gruppo ha girato il mondo, le canzoni, tra cui "Listen to your heart" e "It must have been love", hanno scalato le vette delle classifiche mondiali. In totale, la cantante ha pubblicato otto album in studio, l'ultimo nel 2013.

All'inizio degli anni 2000, a Fredriksson è stato diagnosticato un cancro. La cantante per molti anni ha lottato con la malattia e nel 2013 ha registrato un album chiamato "Nu" ("Now"). Ha lasciato due figli.