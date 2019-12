Paesi esportatori di armi: Russia e Italia nella top-10

Per la prima volta dal 2002, i primi cinque posti nella classifica dei maggiori produttori di armi, compilati dall'International Peace Research Institute (SIPRI) di Stoccolma, sono stati occupati esclusivamente da società americane.

Nella "concorrenza" dei paesi tuttavia, la Russia continua a mantenere il secondo posto (8,6% del mercato), davanti a Gran Bretagna e Francia. Allo stesso tempo, la Cina non è stata inclusa nello studio a causa della mancanza di dati sulle vendite di armi da questo paese.

Secondo la classifica SIPRI Top 100 pubblicata oggi, le vendite globali di armi sono aumentate del 4,7% nel 2018. Il fatturato dei 100 maggiori produttori di armi è ammontato a $ 420 miliardi: dal 2002, quando SIPRI ha iniziato a confrontare i dati, le vendite di armi e servizi militari da parte delle aziende incluse nei primi cento sono aumentate del 47%. Per la prima volta in questo periodo, i primi cinque posti della classifica sono stati occupati esclusivamente da aziende americane:

1) Lockheed Martin,

2) Boeing,

3) Northrop Grumman,

4) Raytheon,

5) General Dynamics.

Le vendite di armi di queste aziende sono ammontate al 35% ($ 148 miliardi) del totale. In totale, i produttori statunitensi hanno rappresentato il 59% del mercato ($ 246 miliardi). Questo è il 7,2% in più rispetto al 2017.

Secondo il SIPRI, la tendenza chiave di crescita nel settore militare statunitense nel 2018 è stata il consolidamento tra i maggiori produttori di armi. "Le compagnie americane si stanno preparando per un nuovo programma di modernizzazione delle armi, annunciato nel 2017 dal presidente Donald Trump", ha dichiarato Od Fleran, direttore del programma SIPRI per le spese militari e di armi. Secondo lui, le grandi compagnie americane si stanno unendo per essere in grado di produrre sistemi di armi di nuova generazione e, quindi, avere più opportunità di vincere contratti con il governo degli Stati Uniti.

Le vendite di armi russe sono stabili

Nel 2017, per la prima volta in 15 anni, la Russia ha di nuovo scalzato la Gran Bretagna fuori dal secondo posto nella classifica dei produttori di armi. Nel 2018, ha mantenuto il suo posto. Allo stesso tempo, la quota delle società russe nelle vendite totali è diminuita dal 9,7% nel 2017 all'8,6%. Gli esperti dell'Istituto lo spiegano con un significativo aumento delle vendite di armi combinate da parte di compagnie americane ed europee. Le vendite totali di dieci società russe sono ammontate a $36,2 miliardi (0,4% in meno rispetto al 2017).

Il più grande produttore di armi in Russia, Almaz-Antey, è diventato l'unica compagnia russa a entrare nella top 10 (al nono posto).

Ha rappresentato il 27% delle vendite totali di armi da parte delle società russe tra le prime 100. Nel 2018, le vendite dell'azienda sono cresciute del 18% (fino a $ 9,6 miliardi). "Questo aumento è causato non solo dall'elevata domanda interna, ma anche dalla continua crescita delle vendite verso altri paesi, in particolare i sistemi di difesa aerea S-400", ha affermato Alexandra Kuimova, ricercatrice del Programma SIPRI per le spese militari e militari.

E l’Italia?

L’Italia nella classifica delle aziende con il consorzio Leonardo supera l’Almaz Antey russa posizionandosi dunque come l’ottava azienda di armi al mondo. In Europa Leonardo è terza seguendo BAE Systems del Regno Unito e il Gruppo Airbus, società transnazionale che riunisce vari paesi europei.

Come paese l’Italia invece si posiziona al decimo nella classifica mondiale subito dopo Israele, con vendite pari a $611m di dollari, secondo Arms Technology.