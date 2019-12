Pentagono vuole introdurre miglioramenti cibernetici per creare super soldati

Un nuovo rapporto del centro di chimica scientifica del comando per lo sviluppo delle capacità di combattimento dell'esercito americano ha descritto in dettaglio come svilupperebbero dei soldati ciberneticamente potenziati.

Il rapporto, intitolato Cyborg Soldiers 205: Human / Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD, afferma che “l'obiettivo principale di questo sforzo è quello di determinare il potenziale di macchine che sono fisicamente integrate nel corpo umano per aumentare e migliorare le prestazioni degli esseri umani nei prossimi 30 anni".

"Attraverso i media, la letteratura, il cinema e open source, l'uso di macchine per migliorare le condizioni fisiche della specie umana ha ricevuto una narrativa distorta e distopica in nome dell'intrattenimento", ha detto lo studio. "La leadership della difesa dovrebbe capire che le percezioni pubbliche e sociali negative dovranno essere superate se si vuole mettere in campo queste tecnologie".

I ricercatori del Pentagono si sono concentrati su quattro probabili aree di miglioramento: vigilanza, aumento dell'udito, muscoli potenziati e "potenziamento neuronale diretto del cervello umano per il trasferimento di dati a due vie".

Secondo il rapporto, gli occhi potenziati consentirebbero ai soldati di vedere attraverso il campo di battaglia a diverse lunghezze d'onda e di identificare obiettivi in ​​"ambienti urbani densi o megalopoli sotterranee, aree che pongono sfide all'identificazione e al tracciamento degli obiettivi". I ricercatori hanno affermato che l'operazione agli occhi è un grande rischio e come molti dei miglioramenti possono verificarsi solo dopo che un soldato viene ferito.

"Il miglioramento oculare sarebbe un'opzione medica attraente in situazioni in cui il tessuto oculare è stato danneggiato o distrutto da lesioni o malattie", hanno detto i ricercatori. "È improbabile che gli individui vengano volontariamente sottoposti alla rimozione di tessuti sani in un'area considerata sensibile. Tuttavia, il ruolo centrale e critico che la visione svolge nella società probabilmente motiverebbe i soldati che hanno perso parzialmente o completamente la loro vista a subire volontariamente un intervento chirurgico che ripristinerebbe o addirittura migliorerebbe la loro capacità di vedere”.

Un altro miglioramento menzionato nel rapporto è un sistema di controllo muscoloscheletrico optogenetico. "Il più probabile uso sarebbe nel ripristino della funzione persa a causa di lesioni ai muscoli o ai nervi", si legge nello studio.

“Le lesioni muscoloscheletriche sono la seconda causa di perdita di tempo di servizio nelle forze armate statunitensi.

Al fine di potenziare i muscoli, il Pentagono migliorerebbe i tessuti deboli con una "rete di sensori sottocutanei posizionati che fornirebbero stimolazione optogenetica attraverso impulsi di luce programmati", hanno detto i ricercatori. L'optogenetica stimola il tessuto muscolare, o persino i neuroni, con la luce invece che con l'elettricità, consentendo ai soldati feriti di tornare a combattere con i muscoli cibernetici che funzionano meglio di prima o addirittura consentire loro di controllare strumenti esterni come droni e sistemi di armi non direttamente attaccati al loro corpo.

Il rapporto descrive anche le orecchie cibernetiche che migliorano la percezione e consentono ai soldati di accedere a nuove abilità. Lo studio immagina che i futuri progressi non solo miglioreranno l'udito delle persone, ma consentiranno anche la "conversione e trasmissione di questi segnali ad altri attraverso distanze". Le persone potrebbero usare le orecchie cibernetiche per accedere a una rete di voci e comunicazioni percepibili solo da loro. È come impiantare lo smartphone nell'orecchio, completo di funzionalità di traduzione in tempo reale per le lingue straniere.

Il top del potenziamento cibernetico è un'interfaccia diretta tra il cervello umano e le macchine. L'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa (DARPA) ha lavorato su questa tecnologia per anni. Ha già testato con successo i "chip di memoria protesici". Lo studio suggerisce un futuro in cui gli esseri umani con impianti neurali vengono inseriti in una matrice che consente loro di controllare le macchine, di essere controllati da esse e di controllarsi a vicenda.

I soldati ciberneticamente potenziati potranno controllare droni e complicati sistemi d'arma da remoto con il potere della loro mente. Il problema è che, a differenza di alcune delle altre tecnologie discusse, probabilmente non ci sarà un modo non invasivo per ottenere una simbiosi tra soldato e macchina.

I ricercatori hanno suggerito che i collegamenti neurali saranno limitati a una classe di soldati d'élite, come i Navy SEALS, che potrebbero ottenere significativi vantaggi "se fossero in grado di fornire miglioramenti significativi in ​​termini di capacità, letalità, sopravvivenza e superiorità generale del campo di battaglia", si legge nel rapporto.