Le 24 città al mondo dove i turisti sono più degli abitanti locali (sorpresa: non c'è Venezia)

Un’equipe di ricercatori della compagnia Official Esta ha rivelato i dati che evidenziano che nel mondo ci sono 24 città in cui il numero di turisti supera quello di abitanti locali.

La compagnia Official Esta, che si occupa delle applicazioni per visti necessari per viaggiare negli USA, ha elaborato i dati statistici sugli arrivi di turisti in diverse città del mondo assieme ai dati sui numeri di abitanti di queste città, riporta il quotidiano britannico Daily Mail.

E’ emerso che la città americana di Miami con 500.000 abitanti ospita 8.1 milioni di turisti all’anno. Risulta che in questa città su 100 locali ci sono 1641 vacanzieri. Nella classifica “rapporto locali-turisti” Miami è in cima alla classifica, seguita da un’altra città statunitense Las Vegas dove tale rapporto è 100:993.

Al terzo posto c’è Dubai, dove su 100 cittadini ci sono 558 turisti: si tratta anche della prima città della classifica la cui popolazione supera un milione di abitanti, mentre il numero di turisti che la visitano è pari a 16.7 milioni all’anno.

© AP Photo / Kamran Jebreili Turisti si fanno le foto al grattacielo Burj Khalifa a Dubai, in Emirati Arabi Uniti.

La prima città europea della classifica è Edimburgo (100:445). La capitale della Scozia ha una popolazione di 500.000 abitanti, ma è visitata da 2.4 milioni di turisti stranieri ogni anno. La capitale irlandese Dublino è al quinto posto con 1.2 milioni di abitanti ed oltre 4.2 milioni di turisti (100:427).

© Fotolia / Jenifoto La vista sul centro storico di Edimburgo, Scozia.

Al mondo esistono 24 città con il numero di turisti che supera quello dei locali. Nella classifica sono presenti anche Hong Kong (100:398), San Francisco (100:392), Vienna (100:329), Singapore (100:316), Washington (100:286), Monaco di Baviera (100:265), Boston (100:238), Bangkok (100:229), Londra (100:226), Porto (100:183), Los Angeles (100:179), Abu Dhabi (100:165), Berlino (100:162), Kuala Lumpur (100:162), New York (100:157), Parigi (100:154), Birmingham (100:132), Lisbona (100:129), Barcellona (100:121).

Una turista si fa selfie alla terrazza dell'hotel Marina Bay Sands a Singapore. © AFP 2019 / Roslan Rahman

Vista su Gas Street Basin a Birmingham, Regno Unito. © Sputnik . Demond Cureton

La terrazza panoramica dell'edificio King Power Mahanakhon a Bangkok, in Thailandia. © AP Photo / Sakchai Lalit

Una foto all'albero di Natale a Kuala Lumpur, Malesia. © AP Photo / Lim Huey Teng

Il riflesso del contro storico di Vienna in vetro di un bar. © Sputnik . Alexey Vitvitsky

I grattacieli di Hong Kong. © AFP 2019 / Alex Ogle 1 / 6 © AFP 2019 / Roslan Rahman Una turista si fa selfie alla terrazza dell'hotel Marina Bay Sands a Singapore.

Nella classifica non sono presenti città italiane.

Lo scorso 27 settembre, in occasione della Giornata mondiale del turismo, sono state nominate le professioni più bizzarre legate alle vacanze.