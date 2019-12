Il dispiegamento di truppe USA in Europa più grande del secolo: generale parla di obbiettivi

Gli Stati Uniti trasferiranno temporaneamente 20.000 soldati in Europa per partecipazione all'esercitazione su larga scala Defender Europe 2020 nella primavera del prossimo anno, nonché una serie di altre esercitazioni, ha riferito il generale di brigata Sean Barnabe.

"Trasferiremo 20.000 soldati americani dagli Stati Uniti in Europa e li distribuiremo tra i paesi europei per partecipare ad altre esercitazioni... Questo è il più grande dispiegamento di truppe americane in Europa negli ultimi 25 anni", ha detto durante un briefing telefonico.

In particolare il generale ha nominato le esercitazioni Quick Response, Saber Strike, Allied Spirit e Dynamic Front. Il trasferimento dei contingenti sarà eseguito a febbraio-aprile del 2020.

Barnabe ha assicurato che dopo le esercitazioni le truppe ritorneranno negli USA il più presto possibile. Rispondendo ad una domanda sul collegamento tra una minaccia russa e gli addestramenti, il generale ha affermato che le esercitazioni non si tengono per contrastare alcun paese, ma ha come scopo il miglioramento dell'interazione e della logistica a diversi livelli e si concentrerà sulla "prontezza strategica".

I militari statunitensi, insieme all'equipaggiamento, partiranno dai porti di quattro stati degli USA e arriveranno in sei paesi europei, da dove verranno consegnati con diversi mezzi di trasporto fino ai luoghi delle esercitazioni, riferisce il sito del Defender Europe 2020.

“Valutare la capacità degli alleati europei di fornire tale logistica se necessario è tra gli obiettivi delle esercitazioni”, ha affermato il generale.

In totale alle esercitazioni Defender Europe 2020 parteciperanno 37.000 militari da diversi paesi. La parte americana pianifica di coinvolgere 13.000 unità di mezzi militari.