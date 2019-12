Arabia Saudita, cade un altro tabù: le donne potranno entrare nei ristoranti assieme agli uomini

A dare l'annuncio è stato il ministero dei Comuni e degli Affari Rurali, che con un tweet ha abolito l'obbligo per i ristoranti di mantenere i due ingressi separati, dando la possibilità a uomini e donne di permanere all'interno dello stesso spazio senza restrizioni.

Per decenni è stata in vigore una dura discriminazione di genere che non permetteva a uomini e donne di incontrarsi nei luoghi pubblici del Paese. I ristoranti mantenevano un ingresso separato per gli uomini e un altro per donne e famiglie. Una rigida apartheid sessuale in linea con uno stretto regime conservatore.

Una controtendenza è in atto da quando il principe Mohamed bin Salman ha deciso di allentare le restrizioni. Lo stop alle entrate separate nei ristoranti è un altro piccolo passo avanti dovuto a questa politica di apertura nei confronti delle donne, che solo da poco hanno ottenuto la libertà di prendere la patente, viaggiare da sole, etc.

Indubbiamente la fine della segregazione nei luoghi pubblici tra uomini e donne è dettata anche da una certa apertura ai turisti. Ad esempio poche settimane fa è caduto il divieto per uomini e donne di pernottare nella stessa camera d'albergo, una misura considerata troppo restrittiva per i turisti occidentali.

Tuttavia la fine degli ingressi differenziati non è obbligatoria. I gestori dei ristoranti potranno scegliere se mantenerla o meno. Negli altri luoghi pubblici, come scuole e ospedali, la segregazione continuerà ad essere vigente.