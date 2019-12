Whatsapp, in arrivo nuova funzione a pagamento per la pianificazione degli eventi

Con la nuova funzione sarà possibile organizzare eventi e ricevere i promemoria corrispondenti in maniera del tutto semplice ed intuitiva. Tuttavia il servizio sarà a pagamento.

La popolare app di messaggistica istantanea sta per introdurre una nuova funzione che permetterà di pianificare eventi, un po' come Google Calendar, e di ricevere il promemoria corrispondente così da non dimenticarcene.

La nuova funzione, creata in collaborazione con il servizio di notifiche Any.do, prende il nome di WhatsApp Reminders e sarà disponibile a pagamento su tutti i dispositivi sui quali sarà installato Whatsapp.

Per creare un nuovo evento, basterà inviare un messaggio al bot di Any.do, specificandone l'ora precisa di svolgimento.

Inoltre, sarà anche possibile creare eventi, e ricevere le relative notifiche, in maniera del tutto automatica, inoltrando messaggi ricevuti da altri utenti.

Nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno annunciato che ben presto su Whatsapp verrà introdotta la funzione 'elimina messaggi', già presente in molti altri servizi di messaggistica, quali Telegram e Skype e che più volte era stata invocata dall'utenza per migliorare la qualità del servizio dell'app del gruppo Facebook.