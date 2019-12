A Marsiglia Natale è arrivato prima: bancomat elargisce il doppio dei soldi richiesti

A Marsiglia i bancomat sono sempre più buoni. Sarà perché Natale è vicino, ma il malfunzionamento di un bancomat situato lungo l'Avenue du Merlan, nella città costiera transalpina, ha rallegrato il sabato di numerosi clienti che si erano recati a ritirare del contante.

La macchina, a causa di un errore tecnico, ha infatti cominciato ad elargire somme pari al doppio dell'importo effettivamente digitato.

"Tu digitavi 20, e te ne dava 40 euro. Ed era così dall'inizio del pomeriggio. Roba da pazzi!", ha raccontato un testimone al quotidiano locale La Provence.

Una grande affluenza

Come per magia, la notizia del bancomat più generoso di Francia si è diffusa per tutta la città, con decine e decine di persone che si sono precipitate per per poter ritirare dal bancomat di Babbo Natale.

Quando la polizia è finalmente giunta sul posto, l'atmosfera era "quasi quella di una rivolta", raccontano i cronisti de La Provence.

Un altro testimone ha raccontato che la gente era addirittura arrivata a litigarsi la possibilità di utilizzare il bancomat.

Fine della magia

Purtroppo, almeno per i clienti della banca, la banca a breve giro di posta ha inviato un tecnico affinché la macchina impazzita fosse disattivata.

Non è noto se ora chi effettivamente è riuscito a ritirare più di quanto dovuto sarà costretto a restituire il denaro.

In Francia come in Italia

Un episodio simile era accaduto di recente in Italia, quando nel mese di settembre, a Padova, un Postamat aveva cominciato a far fuoriuscire il doppio dei soldi richiesti, anche quella volta per un errore tecnico. In quel caso i clienti sono stati costretti a restituire tutto.