Was ist los? L'interprete si inceppa e Putin si mette a parlare tedesco - Video

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato ancora una volta prova delle sue indiscutibili capacità linguistiche, aiutando un interprete simultaneo che aveva commesso un errore a tradurre una frase del presidente dal russo al tedesco pronunciata durante un meeting a Sochi.

Putin, dopo essersi reso conto delle difficoltà dell'interprete, si è rivolto a quest'ultimo in lingua tedesca chiedendogli: "Was ist los?", che in italiano è traducibile come "Cosa c'è che non va?".

Il video della conferenza, una volta condiviso sui social, è diventato in breve tempo virale.

СОЛОВЬЕВ, [6 дек. 2019 в 19:34]

«Was ist los?»: На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам pic.twitter.com/KZkQh4w7YO — Татьяна (@malta2803) 6 декабря 2019 г.

Il presidente russo parla fluentemente in inglese e in tedesco e in passato ha più volte dichiarato di volere sentirsi in grado di parlare con gli altri leader mondiali nella stessa lingua.