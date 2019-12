Aperta per il pubblico la valigetta russa dell'Apocalisse nucleare

Descrivendo il funzionamento interno della valigetta nucleare russa, il canale televisivo ha notato che questa è la prima volta che questo dispositivo è stato aperto in tv.

La leggendaria valigetta nucleare, un dispositivo speciale utilizzato dal capo di stato russo per autorizzare l'uso di armi nucleari, è stata messa in mostra per la prima volta al pubblico "aperta" da Zvezda, un canale televisivo gestito dal ministero della Difesa russo.

Come ha spiegato uno degli ospiti del canale Alexei Yegorov, la valigetta era tenuta da un ufficiale che accompagna il capo di Stato russo e comandante in capo delle forze armate del Paese giorno e notte.

"Vorrei far notare che il pulsante "invio" è in realtà bianco... Uno dei componenti della valigetta è una chiavetta: è personale ed è una delle chiavi che si deve inserire", ha detto aggiungendo che non sarebbero stati rilevati altri dettagli sensibili del funzionamento interno della valigetta.

L'ufficiale ha inoltre sottolineato che anche se la valigetta che è stata presentata al pubblico è un vecchio modello, in effetti è di circa diversi decenni, questa è la prima volta che un tale dispositivo è stato mostrato in televisione aperto.