Caso Epstein. Principe Filippo ‘ha ordinato a Andrew di dimettersi per amore della monarchia’

Il principe Andrew è stato costretto dal padre, il principe Filippo, a rassegnare le dimissioni da tutti gli incarichi pubblici 'per amore della monarchia'. Spunta una nuova teste che avrebbe visto Andrew e la Giuffre.

Il principe Filippo ha ordinato al Principe Andrew di “fare un passo indietro per amore della monarchia”, durante la resa dei conti alla tenuta estiva di Sandringham. Lo riporta il The Daily Telegraph, a proposito dello scandalo Epstein che ha colpito il principe.

“È stato un incontro teso e il duca di Edimburgo ha detto a suo figlio che doveva essere punito”, afferma il quotidiano citando un membro reale.

“Non sono volate parole ad alta voce, ma Filippo gli ha detto senza mezzi termini che avrebbe dovuto dimettersi per il bene della monarchia. A Filippo il processo mediatico non piace, ma quanto sta avvenendo è abbastanza realistico da rendersi conto che le azioni di Andrew sono un pericolo concreto per la famiglia reale”, ha riferito ancora la fonte, aggiungendo:

“Filippo si rammarica che Andrew non sappia condurre una vita semplice. Pensa che sia stato troppo stravagante”.

Secondo quanto riportato, lunedì 2 dicembre, il principe Andrew si è recato nella tenuta di 20mila acri e ha incontrato il principe Carlo e il duca di Edimburgo per un pranzo leggero che si sarebbe svolto poco prima dell’intervista con la BBC da parte di Virginia Roberts, la giovane donna che ha accusato Andrew.

“Tutto si è svolto civilmente, ma Carlo gli ha detto che non c’era modo per lui di essere reintegrato nel prossimo futuro”, così ha riferito la fonte.

Viene riferito anche che il principe Carlo era preoccupato dell’intenzione del fratello di recarsi negli Stati Uniti per ristabilire il suo buon nome, in particolare era preoccupato che potesse rivelare qualcosa che riguarda la famiglia reale.

Per quanto riguarda la risposta data dal Duca di York alla punizione che gli è stata inflitta, la fonte ha riferito che:

“Andrew pensa di essere stato trattato duramente perché non è stato ancora dimostrato nulla contro di lui, ma ha accettato la decisione. Aveva poca scelta”.

Il 20 novembre Buckingham Palace aveva rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che il Duca di York “stava lasciando i doveri pubblici” con il permesso della Regina.

Nuova svolta nello scandalo Epstein

Dai nuovi sviluppi relativi all’indagine sul pedofilo Epstein, è emersa una nuova testimone che sostiene era “a due passi” dal principe Andrew e dalla presunta vittima della tratta sessuale, Virginia Roberts Giuffre, mentre i due ballavano in un night club la notte in cui, secondo quanto riferito, avrebbero fatto sesso.

Lisa Bloom, avvocato statunitense a difesa delle vittime di Jeffrey Epstein, afferma che la donna ancora senza un nome, “ricorda vividamente” di aver visto la coppia al nightclub Tramp di Mayfair, nel mese di marzo del 2001, e sarebbe disponibile a parlare con Scotland Yard e l’FBI.

© Foto : PR Il principe Andrew con Virginia Roberts, 2001

L’avvocato ha riferito che il testimone l’ha contattata a seguito dell’intervista della BBC Newsnight al principe Andrew, in cui questi ha negato la veridicità di una foto che lo mostrava in compagnia di Virginia Giuffre.

Il principe Andrew ha insistito che era a casa con le sue figlie quella notte, dopo la cena al Pizza Express di Woking e non con Virginia Roberts Giuffre, allora diciassettenne.

Mentre lo scandalo Epstein si accresce, la famiglia reale e il principe Andrew continuano a negare con forza il coinvolgimento in qualsiasi illecito o di aver avuto informazioni riguardo i crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Il principe Andrew nega anche di aver mai avuto un rapporto sessuale con la sua accusatrice, Virginia Roberts Giuffre.

Jeffrey Epstein, un maniaco sessuale, era sotto inchiesta per reati che riguardano gli ultimi 20 anni, prima che avvenisse la sua morte sospetta a inizio anno.