Francia: oggi grande sciopero contro riforma delle pensioni, Eliseo blindato

Oggi in Francia milioni di lavoratori sciopereranno: avvocati, medici, personale aeroportuale, scuola e trasporti. Si tratta del più grande sciopero nazionale degli anni recenti.

Questo 5 dicembre molti settori dell’economia francese, dai trasporti all'istruzione ai privati, sono chiamati a scioperare da diversi sindacati. Un evento nazionale è in programma a Parigi. La polizia teme violenze al punto di aver blindato del tutto l’Eliseo.

Nella Metropolitana di Parigi solo cinque linee su 16 a resteranno in funzione. Solo il 10% dei treni intercity e TGV resteranno in funzione. Per quanto riguarda i voli, Easy Jet e Air France hanno già annunciato numerose cancellazioni di voli.

A Parigi, una manifestazione che partirà dalla Gare de l'Est alle 14:00 per raggiungere Place de la Nation dovrebbe riunire decine di migliaia di manifestanti, con una composizione senza precedenti. La manifestazione riunirà diversi strati della popolazione: ferrovieri, avvocati, vigili del fuoco e gilet gialli. Le autorità temono che la manifestazione venga infiltrata da centinaia di criminali.

La Prefettura di Polizia di Parigi ha deciso di chiudere tutte le imprese presenti nel corso dell'evento, a causa del contesto sociale "più teso", che potrebbe generare "violenza e degradi". Cinquantacinque forze pesanti e sedici unità mobili saranno dispiegate a Parigi questo giovedì, la metà di tutto il personale disponibile in Francia.

La polizia ha isolato il palazzo dell’Eliseo e diversi blocchi residenziali adiacenti con barriere metalliche. Gli agenti consigliano alle persone di aggirare la zona e cercare percorsi alternativi.

La Francia ha uno dei sistemi pensionistici più generosi al mondo con 42 piani pensionistici per categorie distinte di lavoratori e uno dei tassi di povertà per anziani più bassi al mondo. Allo stesso tempo il sistema pensionistico ha un deficit di oltre €16 miliardi. L'idea alla base della riforma è quella di annullare i piani pensionistici basati sulla professione e sostituirli con un sistema unificato basato sui punti per ogni singolo lavoratore indipendentemente dall'industria.