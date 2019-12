Roma, appalti manovrati e corruzione. Arrestati dipendenti pubblici e imprenditori

Sono dieci le persone coinvolte in appalti pilotati, corruzione, truffa ai danni dello stato e reati in materi a di imposte sui redditi e valore aggiunto. Tra di essi ci sono tre imprenditori in ambito dell’edilizia, manager privati e funzionari pubblici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’operazione Cassandra, portata avanti dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Roma, ad ora ha portato al sequestro di beni per un valore di 9 milioni di euro.

La Squadra Mobile della procura di Roma ha operato insieme all’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate. Nell’inchiesta sono stati analizzati anche i rapporti illegali tra un gruppo imprenditoriale romano e alcuni funzionari pubblici nell’aggiudicazione di appalti per la gestione e la ristrutturazione di immobili di proprietà del fondo di previdenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.