Congresso USA trova motivi per l'impeachment di Trump

“Il presidente ha (...) chiesto a un governo straniero d'intervenire nelle nostre elezioni. Poi è stato scoperto e ha interferito con (il lavoro degli) investigatori. Due volte", ha detto.

"Come ha sottolineato uno dei miei colleghi, in passato ho fatto un test in tre parti per l'impeachment (e) vorrei essere chiaro: tutte e tre le parti di quel test sono positive", ha detto Nadler mercoledì.

Nadler ha affermato che Trump ha commesso reati di abuso di potere, incluso il chiedere a un governo straniero d'interferire nelle elezioni statunitensi, ostruzione alla giustizia e compromettere la costituzione e la sicurezza nazionale.

Mercoledì scorso, il comitato giudiziario della Camera ha tenuto un'udienza pubblica con quattro studiosi legali che hanno valutato se Trump ha effettivamento commesso dei crimini congelando gli aiuti militari ucraini per spingere Kiev a indagare sull'ex rivale politico di Trump, l'ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio Hunter Biden.

I tre legali scelti dai democratici hanno sostenuto che le prove fornite dal comitato d'intelligence della Camera in precedenti udienze e deposizioni dimostrano che Trump ha commesso reati che motivano l’impeachment.

L’unico esperto dei repubblicani nel comitato giudiziario, Doug Collins, ha definito superficiali le accuse affermando che i democratici sono ancora "preoccupati per le elezioni del prossimo anno" e le loro azioni sono innescate dal timore di essere sconfitti da Trump.