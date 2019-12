Ford produrrà componenti auto con scarti del caffè di McDonald's

La Ford e la società di fast food McDonald's hanno scoperto che la pula del caffè può essere trasformata in un materiale durevole per produrre determinate parti per auto. Quale parte della tua auto può essere fatta con le bucce dei chicchi di caffè?

Ford e McDonald's hanno annunciato in una dichiarazione mercoledì che le due società collaboreranno nel convertire gli scarti di caffè di McDonald in un materiale durevole che può essere utilizzato nella produzione di parti di veicoli.

"L'impegno di McDonald's nei confronti dell'innovazione è stato impressionante per noi e ha corrisposto la nostra visione per il futuro e per la sostenibilità. Questa è una priorità per Ford da oltre 20 anni, e questo è un esempio di come avviare un'economia a ciclo chiuso, dove diverse industrie lavorano insieme e scambiano materiali che altrimenti diventerebbero prodotti collaterali o di scarto", ha affermato Debbie Mielewski, leader tecnico senior del gruppo di ricerca sui materiali sostenibili.

Ford ha spiegato che le bucce di chicchi di caffè possono trasformate in un materiale riutilizzabile grazie alle alte temperature in un ambiente a basso ossigeno. Successivamente vengono mischiate con plastica e altri additivi per diventare pellet che possono essere successivamente trasformati in varie forme.

Il nuovo materiale può essere utilizzato nella produzione di parti come alloggiamenti per fari e altri componenti interni e sotto il cofano, secondo la dichiarazione pubblicata sul sito di Ford.

"Come McDonald's, Ford si impegna a ridurre al minimo gli sprechi e siamo sempre alla ricerca di modi innovativi per raggiungere tale obiettivo. Trovando un modo per utilizzare la pula di caffè come risorsa, stiamo migliorando il modo in cui le aziende possono aumentare la partecipazione all'economia a ciclo chiuso", ha affermato Ian Olson, direttore senior della sostenibilità presso McDonald's, che consegnerà gli scarti del caffè a Ford.

Ford afferma che i componenti realizzati con la nuova bioplastica saranno circa il 20% più leggeri e richiederanno meno energia durante il processo di stampaggio rispetto a quello attualmente utilizzato.

La dichiarazione afferma che la collaborazione tra le due multinazionali giganti è un esempio di approcci innovativi alla gestione dei prodotti e dell'ambiente. I due partner hanno dichiarato che cercheranno nuovi modi di utilizzare i rifiuti come risorsa, a sostegno degli obiettivi di sostenibilità.