La Serbia ha acquistato nuove armi russe su consiglio di Putin

"Per quanto riguarda l'esercito, abbiamo un'eccellente cooperazione, abbiamo un numero enorme di attività congiunte. Abbiamo un'eccellente cooperazione militare-tecnica. Ringrazio il Ministro Shoygu per sostenere il nostro esercito. Ne abbiamo parlato. Abbiamo già acquistato molte cose importanti e necessarie. Quando eravamo alla parata durante il giorno della Vittoria, il presidente Putin mi ha consigliato cosa acquistare e l’ho ascoltato. Ora dovrebbe venire da noi in Serbia", ha detto in una conferenza stampa a seguito di colloqui con il leader russo.

La Serbia è il maggiore importatore di armi e attrezzature militari russe in Europa.

In precedenza, la Repubblica ha acquistato dalla Russia sette elicotteri Mi-17 e Mi-35 e ha ricevuto senza pagamenti anche sei caccia MiG-29 e dieci corazzati BRDM-2MS. Belgrado ha anche ordinato dalla Federazione Russa i sistemi antiaerei "Pantsir-S".

A ottobre, Vucic ha annunciato che la Serbia vuole avere il sistema di difesa aerea russo S-400 come parte delle sue forze armate, ma che per ora non può permetterselo.