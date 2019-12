Macron denuncia profanazione di tombe ebraiche nella Francia nord-orientale

Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato la profanazione di alcune tombe in un cimitero ebraico nel dipartimento nord-orientale del Basso Reno.

Martedì, 107 tombe sarebbero state vandalizzate nel comune di Westhoffen. Un incidente simile si è verificato nella giornata precedente nel villaggio di Schaffhouse-sur-Zorn, nello stesso dipartimento.

"Gli ebrei fanno parte della Francia e l’hanno creata. Coloro che li aggrediscono, (che vandalizzano) le loro tombe, non sono degni delle idee che condividiamo in Francia. L'antisemitismo è un crimine e lo combatteremo, a Westhoffen, e ovunque, fino a quando i morti potranno riposare in pace", ha twittato Macron.

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

​Martedì, i media francesi hanno riferito che oltre 100 tombe in un cimitero ebraico vicino alla città di Strasburgo nella Francia orientale sono state vandalizzate, coperte di svastiche e altri graffiti antisemiti. Questo è seguito a un attacco simile nel vicino villaggio di Schaffhouse-sur-Zorn.

#France Des "croix gammées" ont été découvertes mardi sur 107 tombes du cimetière juif de #Westhoffen, non loin de #Strasbourg, semant la "consternation" en #Alsace, une région déjà marquée par une série d'actes similaires ces derniers temps. pic.twitter.com/daymC1rYuI — FRANCE-INFO-GEN (@gen_france) December 3, 2019

​Macron ha visitato uno dei cimiteri interessati per valutare i danni e ha promesso di mitigare gli “hate speech” educando gli scolari contro il razzismo.

Negli ultimi anni, la Francia ha registrato un allarmante aumento degli incidenti antisemiti.