Elon Musk è apparso in tribunale negli Stati Uniti per diffamazione - Media

Il capo di SpaceX, Elon Musk, è stato processato a Los Angeles martedì in un caso di diffamazione contro il sub inglese Vernon Unsworth, che l'imprenditore ha definito pedofilo.

Durante l'incontro, Musk ha negato le accuse e ha detto di non aver affermato che Unsworth è un pedofilo. L'avvocato del direttore di SpaceX, Alex Spiro, ha anche sottolineato che si tratta "d'insulti, non di una constatazione di un fatto". A sua volta, la parte della difesa ha attirato l'attenzione della corte sul fatto che Musk è una persona influente e i suoi giudizi possono avere un certo peso.

Il processo continuerà mercoledì, durante il quale anche Musk testimonierà.

Unsworth ha partecipato a un'operazione su larga scala per salvare 12 bambini e un istruttore da una grotta allagata in Thailandia nel giugno 2018. Scoprì dove si trovavano nella caverna e riunì una squadra che riuscì a salvarli. Musk e la sua compagnia SpaceX hanno inviato un piccolo sottomarino di propria creazione in Thailandia per aiutare i sub. Unsworth dichiarò in un'intervista che il sottomarino non poteva essere usato, che questa era solo una trovata pubblicitaria, e che Musk si poteva "mettere il suo sottomarino in un altro posto".

Dopo questo, Musk ha ripetutamente definito il sub un pedofilo e uno stupratore di bambini. In lettere ai giornalisti americani, Musk ha promosso la teoria secondo cui Unsworth si era stabilito appositamente in Thailandia per sposare un minore. Sullo sfondo delle critiche, Musk ha eliminato tali tweet e si è scusato, dicendo che ha fatto le sue dichiarazioni sotto l'influenza delle emozioni.

Tuttavia, Unsworth lo ha citato in giudizio e chiede una smentita delle informazioni che lo hanno danneggiato e un risarcimento per danni morali per un importo di 75.000 dollari. Dopo aver intentato la causa, Musk ha dichiarato che le parole “pedo guy”, con le quali ha pubblicamente definito Unsworth, non significavano "pedofilo".