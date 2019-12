Per chi pensa che allenarsi e fare sport dopo i 40 anni sia troppo tardi...

La notizia secondo cui un recente sondaggio condotto su 2mila persone negli Stati Uniti mostra che si è troppo vecchi per iniziare ad allenarsi e fare sport a 41 anni farebbe rizzare i capelli nella casa di Fauja Singh.

Ha iniziato a correre a 84 anni ed ha corso la sua prima maratona ad 89 anni. Ha poi preso parte ad altre 7 maratone, di cui una a 100 anni. Quindi, se hai appena compiuto 41 anni e pensi di essere troppo vecchio per fare sport, ripensaci.

Rangan Chatterjee, medico e autore del libro "Feel Better in 5", sostiene che l'esercizio fisico dopo i 40 anni è di vitale importanza.

"L'esercizio fisico ti aiuta a prescindere dall'età," dice.

"Ma una volta superati i 30 anni, iniziamo a perdere massa muscolare ogni anno - e la massa muscolare magra è uno dei principali predittori della longevità. Quindi l'esercizio fisico, in particolare l'allenamento della forza, diventa probabilmente più importante che mai."

Il motivo principale per cui le persone trascurano lo sporto dopo i 41 anni è la mancanza di tempo.

L'autore dell'articolo ti capisce. Ha 45 anni, ha un lavoro e tre figli, ma corre regolarmente, tra cui 10 ultramaratone negli ultimi tre anni. Il momento migliore per dedicarsi alla corsa è la mattina presto. Ma non è facile quando la sveglia suona alle 6 del mattino in una giornata invernale.

Quello che devi mettere in primo piano e in testa in quel momento è il relax post-allenamento. Lo ricordate? Sedersi a tavola per una grande colazione, sprizzare energia dopo l'allenamento, mentre il resto del mondo si sta ancora svegliando.

Se non riesci a muoverti da solo, prova a trovare un amico in corsa o unisciti ad un gruppo. Dalla corsa allo yoga a una squadra di calcio locale, è molto più facile uscire se sai che qualcuno ti sta aspettando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jean-Claude Van Damme (@jcvd) in data: 29 Mar 2019 alle ore 1:53 PDT

Gli esseri umani sono abitudinari, quindi rendere l'esercizio fisico qualcosa della tua routine lo rende anche più facile, dato che lo farai senza pensare. Non te ne pentirai. L'esercizio fisico, è stato dimostrato in innumerevoli studi, migliora l'umore, l'attenzione, la memoria e la felicità, nonché il benessere fisico, conclude l'autore.

La tua età, sia 21, 41 o 91, non importa nulla.