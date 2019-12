Pentagono stanzia quasi $1 mlrd per un missile ipersonico

La Lockheed Martin ha ricevuto oltre 988,8 milioni di dollari per sviluppare un nuovo missile ipersonico per l'aeronautica americana, ha affermato il Pentagono.

I lavori saranno eseguiti a Orlando, in California, e dovrebbero essere completati entro il 31 dicembre 2022.

In base al contratto Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) , la società deve sviluppare il progetto, condurre i test e preparare il missile per la produzione in serie.

A giugno, la US Air Force ha condotto con successo i primi test di volo di un prototipo di missile ipersonico AGM-183A (o ARRW) montato sui ganci esterni del bombardiere strategico B-52 Stratofortress.

Lockheed Martin, insieme ad altre società, ha sviluppato il missile ipersonico tattico ARRW tattico aria-superficie dal 2018. Quindi 480 milioni di dollari sono stati assegnati a questi scopi.