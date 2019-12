Un asteroide grande come la Piramide di Giza sfreccia verso la Terra

La dimensione stimata dell'asteroide in avvicinamento potrebbe essere paragonabile a un aereo di linea commerciale o forse anche alla Grande Piramide di Giza, secondo le informazioni diffuse dalla NASA.

Sembra che la Terra stia per ricevere un visitatore interstellare questa settimana, sotto forma di un gigantesco asteroide le cui dimensioni potrebbero competere con quelle delle piramidi egiziane, diretto verso il nostro pianeta a una velocità di circa 27.000 chilometri all'ora.

Individuato per la prima volta dalla NASA il 27 novembre, il massiccio oggetto spaziale dovrebbe passare vicino al nostro pianeta il 6 dicembre, a una distanza di circa 5,4 milioni di chilometri, equivalente a circa 14 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Il diametro stimato dell'asteroide varia da 73 a 160 metri, quest'ultima cifra lo rende più alto della Grande Piramide di Giza, mentre anche la stima più conservativa lo mette a confronto con l'apertura alare di un aereo di linea commerciale.

In precedenza, la NASA aveva predetto che una roccia spaziale lunga 128 metri poteva scontrarsi con il nostro pianeta il 6 maggio 2022, causando potenzialmente conseguenze devastanti spazzando via un'intera città in pochi secondi e causando milioni di morti.