Putin rivela i piani per forze navali ed elogia i missili a lungo raggio "Kalibr"

"In base alle commesse del programma governativo di quest'anno, la Marina riceverà più di 480 tipi di armi ed equipaggiamenti", ha affermato il capo di Stato russo.

Putin ha riferito che tra i nuovi armamenti si contano 2 sottomarini, 23 tra navi di superficie e di supporto, 3 aerei, 4 sistemi missilistici costieri ed oltre 400 unità di missili e siluri.

"Le forze nucleari strategiche navali vengono dotate di moderni incrociatori sottomarini a propulsione nucleare con missili balistici Bulava. Nella fase finale dei test c'è l'incrociatore a propulsione nucleare Borey-A "Principe Vladimir", ha dichiarato Putin, osservando che altri quattro sottomarini di questo tipo sono in costruzione.

Parlando delle forze strategiche non nucleari della Marina, il presidente russo ha osservato che si basano sulle navi dotate dei missili a lungo raggio ad alta precisione "Kalibr". "Questi missili, come sapete, sono in grado di colpire obiettivi a una distanza fino a 1.500 chilometri, mentre l'adempimento dei compiti del principale sistema di difesa missilistica consentirà di aumentare il loro numero più del doppio entro il 2023", ha precisato.

© Sputnik . Denis Abramov La nave Grad Sviyazhsk lancia il missile Kalibr

Il punto sulla modernizzazione degli armamenti delle forze navali russe

La percentuale dei mezzi ed equipaggiamenti militari modernizzati della Marina russa si attesta al 68%, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione militare.

"La percentuale di mezzi ed armi modernizzate della Marina è del 68%", ha detto Putin.

Ha aggiunto che la Russia continuerà a rafforzare la Marina. "Continueremo a sviluppare la Marina, a renderla moderna ed altamente efficiente", ha chiarito il presidente.