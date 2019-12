Donald si è ‘dimenticato’ Melania? La risposta è nei commenti social degli americani

I giornalisti americani hanno ritenuto che il video fosse degno di nota perché Trump ha iniziato a muoversi verso l'elicottero da solo, fermandosi però a metà strada come se ad un certo punto si fosse reso conto di aver dimenticato qualcosa – la moglie Melania. Un nuovo caso quindi da lanciare, sperando che potesse diventare virale sui social come in occasione dei video delle mani nelle mani cercate, dimenticate o rifiutate tra i due ‘top’ coniugi o la volta in cui Donald chiamò la moglie con un gesto della mano alla gamba come si fa con i cagnolini. I Trump erano più volte finiti sotto i riflettori per situazioni imbarazzanti che avevano tuttavia reso milioni di visualizzazioni sui social agli autori delle riprese.

Questa volta però, nei commenti al video, buona parte degli utenti si è schierata con il Presidente e molti se la sono presa con gli autori del video stesso, ritenuto quantomeno irrilevante se non tendenzioso anche per il titolo scelto “Il Presidente si è dimenticato Melania?”.

I tanti commenti dimostrano per altro un discreto senso dell’umorismo degli americani che vale la pena sottolineare e che sembra ben più interessante del video in sé. Ve ne segnaliamo solo una piccola selezione, liberamente tradotti: