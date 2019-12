Testimoni immortalano rarissima tigre dell’Amur nell’Estremo Oriente russo - Video

Gli specialisti del centro “Tigre dell’Amur” stanno tenendo sotto controllo il luogo in cui la tigre è stata avvistata.

Sulla pagina Instagram del centro “Tigre dell’Amur” è stato pubblicato un video ripreso da un'auto di passaggio. Il filmato mostra una tigre nella foresta innevata vicino al ciglio della strada. Quando l’animale vede la macchina, esce dal bosco e per qualche tempo cammina lungo la strada dietro la macchina che si muove lentamente, mostrando interesse per essa.

"Dei testimoni oculari hanno filmato una tigre nell'area di Snake Hill nel Territorio di Khabarovsk. I colleghi di @fareast_khv hanno condiviso il video con noi. Il luogo delle riprese è già in fase di verifica", dice il messaggio.

I testimoni che hanno effettuato il video si sono comportati nella maniera corretta davanti a un animale selvatico. Non hanno mai lasciato la macchina continuando a muoversi.

"Bisogna seguire delle regole di condotta quando si incontrano i predatori", ha avvertito il centro.

La tigre dell'Amur è uno dei predatori più rari del pianeta, elencato nella Lista rossa IUCN. Secondo gli esperti per l'autunno del 2019, il numero totale di tigri dell’Amur in Russia è di 580-600 individui. La prossima indagine sulle tigri in Estremo Oriente dovrebbe essere effettuata nell'inverno 2021-2022.