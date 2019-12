La Russia ha in programma una nuova portaerei da 70mila tonnellate – fonti militari

Attualmente la Marina russa dispone di una sola portaerei – l’Ammiraglio Kuznetsov, con una stazza di 59mila tonnellate, per altro al momento in riparazione. Secondo fonti molto vicine agli ambienti industriali e militari, che tuttavia i media russi preferiscono non svelare, una nuova portaerei sarebbe in fase di concezione. La stazza sarebbe questa volta molto più grande, fino a 70mila tonnellate, e il costo dell’investimento si aggirerebbe intorno ai 300/400 miliardi di rubli – tra i 4 e 6 miliardi circa di euro al cambio attuale.

"Negli ultimi incontri di settore e al comando della Marina russa, siamo giunti alla conclusione generale che la stazza ottimale per la nuova portaerei dovrebbe essere compresa tra le 65mila e le 70mila tonnellate", ha detto la fonte.

Allo stesso tempo, è stato tuttavia osservato che i fondi per lo sviluppo e la costruzione non sono al momento previsti dall'attuale programma sulle armi di Stato (ГПВ 2018-2027, Programma ufficiale degli armamenti statali valido fino al 2027).

Un modello delle portaerei della Marina Russa classe “Lamantin” © Sputnik . Alexey Danichev

Un modello delle portaerei della Marina Russa classe "Lamantin"

La fonte ha aggiunto che il dipartimento militare non ha ancora deciso quale dei concetti proposti dagli uffici di progettazione costituirà la base della nuova portaerei. Vi sono infatti diversi progetti ritenuti validi, uno dei più interessanti potrebbe essere quello della portaerei ‘Lamantin’, presentato quest’anno al salone navale internazionale dall’ufficio di progettazione ‘Nevsky Design Bureau’. Secondo l'idea di questi sviluppatori la portaerei dovrebbe poter ospitare fino a 60 diversi velivoli e dai sei ai dieci droni per una nave dalla stazza che potrebbe aggirarsi addirittura tra le 80 e 90 mila tonnellate.

Anche il Krylov Scientific Center ha sviluppato un progetto per una portaerei, la ‘Storm’, con una stazza di 80-90 mila tonnellate e una lunghezza di 300 metri. Si presume che su questa nave sarebbe possibile posizionare fino a 90 aeromobili, compresi i droni.

La leadership militare russa ha ripetutamente affermato la necessità di costruire una nuova portaerei, ma se questa decisione verrà definitivamente presa, potrà venire realizzata solo dopo l'attuazione dell'attuale programma sugli armamenti, cioè, si suppone, non prima del 2027.

E' tuttavia possibile che le tecnologie di costruzione per la portaerei saranno sviluppate e implementate già durante la creazione delle due navi universali, l’anologo domestico della classe Mistral francese, che nel 2020 verranno costruite nello stabilimento ‘Zaliv’ nella città di Kerch, in Crimea.