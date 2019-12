Perché la Grecia riceverà dei vecchi elicotteri Black Hawk americani

Il problema degli elicotteri Black Hawk americani e delle loro consegne in Grecia torna alla ribalta. Esiste almeno una buona ragione per cui la Grecia dovrebbe ottenere elicotteri americani obsoleti e usati?

Secondo i resoconti dei media greci, gli Stati Uniti forniranno alla Grecia elicotteri del tipo Black Hawk UH-60: l'America avrebbe dato il via libera alla consegna degli elicotteri Black Hawk UH-60 alla Grecia. Non si tratta di nuovi modelli di elicotteri multiruolo, ma di uno dei modelli più vecchi, in servizio con l'esercito americano dal 1979, ovvero da 40 anni.

I Black Hawk sono stati usati dagli Stati Uniti nelle operazioni militari di Granada, Panama, Iraq, Somalia, Balcani, Afghanistan e altre regioni del Medio Oriente.

Pertanto, gli Stati Uniti vogliono mandare in pensione tutti gli UH-60A Black Hawk e la Grecia potrebbe diventare uno dei destinatari dell'elicottero obsoleto.

Il generale dell'aeronautica militare greca Evangelos Georgusis ha espresso in un'intervista con Sputnik l'opinione che l'esercito greco non abbia bisogno di tali elicotteri, dal momento che ha armi molto più moderne e che la manutenzione del Black Hawk è molto costosa.

“Questa è la prima volta che sento parlare di tale intenzione. Non so se questo sia vero, ma secondo me la Grecia non ha bisogno di tali elicotteri. I Black Hawk sono di responsabilità dell'esercito, non dell'aviazione. Cosa farà con questi modelli obsoleti se ha di meglio? L'esercito greco ha elicotteri Apache che sono più moderni del Black Hawk. La loro manutenzione sarà costosa", sottolinea il generale.

Secondo altre fonti di Sputnik, "questa è una vecchia storia che è stata discussa da due o tre anni, ma in realtà la Grecia non ha motivo di ricevere tali elicotteri".