Cristiani iracheni avvertono Svezia del rischio di un “governo islamista”

Tra i cristiani iracheni c’è l’idea diffusa che molti paesi europei, come Svezia e Francia, abbiano accolto troppi musulmani dal Medio Oriente e che adesso rischiano un influenza islamica al punto di un governo islamista, riporta la rivista cristiana Världen Idag.

"Si perderà il controllo", ha detto alla rivista Layla (uno pseudonimo per motivi di sicurezza) del Kurdistan iracheno. Tra gli iracheni cristiani come lei, ha affermato, c'è la convinzione che la Svezia diventerà islamica in futuro, a causa della grande immigrazione dai paesi musulmani.

“Noi che siamo cresciuti qui sappiamo cos'è l'Islam. Non ammonisco contro le persone, contro i musulmani, ma contro l'ideologia ”, ha detto. “Sebbene la maggior parte dei musulmani non creda nella jihad, credono comunque in Maometto. Credono che tutti i popoli dovrebbero diventare musulmani e che c'è una ricompensa in paradiso per coloro che porteranno persone all'Islam ”.

Layla ha invitato le chiese europee a "svegliarsi", riporta il quotidiano svedese.

"Se gli islamisti prenderanno il potere, non vi tratteranno secondo i diritti umani, ma secondo la legge della Sharia", ha sottolineato. “Adoro i musulmani, ma fate attenzione. Gesù dice che dovremmo essere astuti come serpenti e innocenti come colombe”, ha concluso, esortando a non cedere a nessuna pressione.

Il pastore Basilio (anche uno pseudonimo), che ha incontrato migliaia di yazidi e cristiani in fuga da Daesh, ha ricordato il concetto musulmano di taqiya, una dissimulazione precauzionale o la negazione del credo religioso. Secondo lui, viene spesso utilizzato anche dai musulmani radicali per nascondere il loro vero intento.

"Ciò significa che i radicali "si mantengono bassi" e si adattano a una società non religiosa per acquisire potere", ha detto, avvertendo delle cellule dormienti pronte all'azione, mentre agiscono per "prendere il controllo" una volta che la maggioranza parlamentare verrà istituita.

Secondo l'islamologo Rickard Lagervall dell'Università di Lund e dell'Università di Jönköping, è improbabile che gli islamisti possano un giorno prendere il sopravvento in Svezia, poiché sono una minoranza. Un altro motivo è che gli islamisti sono un gruppo diviso che comprende non solo simpatizzanti e jihadisti di Daesh, ma anche salafiti “puritani” che, ha suggerito, evitano la politica. Inoltre, i musulmani "ordinari" sono anche un gruppo frammentato, ha sottolineato.

"All'interno del gruppo musulmano di fondo, molti non sono necessariamente praticanti musulmani", ha sottolineato.

Allo stesso tempo, Lagervall ha ammesso che i musulmani radicali cercano di influenzare i musulmani moderati a diventare più devoti.

Il numero di musulmani in Svezia è aumentato vertiginosamente nel giro di pochi decenni. Nel 1950, c'erano solo 500 musulmani nel paese scandinavo. Oggi, secondo il Pew Research Center, la loro quota ha superato gli 800.000, pari all'8,1% della popolazione.

Un sondaggio del 2018 della stessa istituzione prevedeva che il numero di musulmani in Svezia avrebbe raggiunto i 4,5 milioni, attraverso dati demografici e immigrazione, spingendo il quotidiano cristiano Dagen a chiedere se la croce svedese sarebbe stata sostituita da una mezzaluna.