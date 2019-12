Difesa aerea siriana respinge attacco dei droni vicino ad aeroporto di Hama

Alcuni droni hanno tentato di bombardare l’aeroporto militare di Hama dal suo fianco settentrionale, provocando l'avvio del sistema antiaereo siriano, riporta l’agenzia SANA.

Non ci sono le informazioni riguardo alle vittime. L’emittente non ha fornito ulteriori dettagli.

I miliziani che operano a Hama spesso bombardano l'aeroporto della città, provocando le controbattute da parte delle forze armate governative. In precedenza le forze armate siriane hanno respinto un attacco di Hayat Tahrir al-Sham, formato dagli ex militanti del fronte al-Nusra, nella parte orientale di provincia di Idlib. Negli ultimi mesi i terroristi hanno incrementato l’intensità degli attacchi ai centri abitati in provincie di Hama, Aleppo e Latakia.

Il conflitto armato in Siria è in corso dal 2011. Alla fine del 2017, è stata annunciata la vittoria sul gruppo terroristico dello Stato Islamico in Siria e Iraq. In alcune zone del paese però continua la lotta contro i militanti.