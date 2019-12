Tunisia, autobus precipita da scogliera: 22 morti e 21 feriti

La tragedia è accaduta nella parte nord del Paese: l'autobus, pieno di turisti diretti ad Ain Draham, è precipitato da una scogliera: 22 i morti e 21 i feriti, come riferisce il Ministero degli interni.

Domenica un autobus che trasportava turisti tunisini si è schiantato sulle montagne del nord del paese, uccidendo 22 persone e ferendone 21 - afferma il Ministero degli interni tunisino.

L'autobus stava attraversando la regione di Ain Snoussi, diretto da Tunisi verso la pittoresca città di montagna di Ain Draham, una popolare destinazione autunnale per i turisti. Il veicolo è precipitato da una scogliera:

"L'autobus è caduto in un burrone dopo essersi schiantato contro una barriera di ferro”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Ministro degli interni tunisino.

Tutti e 43 i turisti a bordo erano tunisini, ha aggiunto il Ministro del turismo René Trabelsi, garantendo che l'autobus apparteneva a un'agenzia di viaggi legale e riconosciuta, e la sua situazione è regolare. I 21 feriti sono stati trasferiti negli ospedali vicini, mentre i 22 morti sono deceduti a causa dell'impatto.

​L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015 ha rilevato che la Tunisia è il secondo peggiore tasso di mortalità per traffico pro capite in Nord Africa, dietro la Libia devastata dalla guerra. Tra le cause individuate dagli esperti ci sono proprio le cattive condizioni delle strade, la guida spericolata e la scarsa manutenzione dei veicoli.