Gli americani in Afghanistan? Sono come un fiammifero, devono ritirarsi - Gorbaciov alla CNN

In un'intervista alla CNN, l'ex presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov ha commentato la recente visita di Donald Trump in Afghanistan e lo scenario relativo ad un totale ritiro delle truppe americane dal paese, anche alla luce di quanto accadde verso la fine degli anni Ottanta, quando ad abbandonare l'Afghanistan furono i sovietici.

"Le truppe (americane) devono essere ritirate. Questa è la lezione principale. Sa, è come un fiammifero: una volta acceso il fuoco si diffonde. E questi scontri diventano pericolosi per tutto il mondo, quando coinvolgono gli stati più grandi e potenti del pianeta", ha spiegato Gorbaciov.

All'epoca, infatti, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica erano in una fase in cui si cercava di ricucire le relazioni e di porre fine ad una guerra fredda che perdurava da quasi 40 anni.

In Afghanistan, però, Washington decise di sostenere i mujahidin per rovesciare il governo filosovietico di Mohammad Najibullah, poi caduto una volta venuto a mancare il supporto sovietico, con la scomparsa dell'URSS.

Quello che successe dopo è sotto gli occhi di tutti, con le successive guerre in Afghanistan promosse dagli USA in seguito agli attentati dell'11 settembre e la situazione di estrema instabilità nell'area che perdura fino a tutt'oggi.

La visita di Trump in Afghanistan

In occasione del Giorno del Ringraziamento, il presidente Donald Trump si è recato in Afghanistan per far visita ai soldati stanziati nel paese e, forse, per riprendere le trattative con i Talebani.

Questi ultimi, dal canto loro, hanno però espresso dei dubbi circa il ripristino dei negoziati con Washington, dopo la rottura avvenuta nel mese di settembre.