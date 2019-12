Nuovo test su missile supersonico Kinzhal condotto con successo in scenari artici - Difesa russa

Il missile supersonico russo Kinzhal (Pugnale) ha risposto perfettamente ai test condotti in scenari di guerra artici.

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze armate hanno portato a termine con successo un nuovo test sul missile ipersonico Kinzhal (pugnale, in italiano ndr),

La particolarità del nuovo esperimento è stata data dalle condizioni nelle quali esso si è svolto, con il ministero della Difesa che ha voluto verificare l'efficacia del potente sistema di armamento in condizioni di freddo estremo.

Il test è infatti stato condotto verso la metà di novembre nella regione di Murmansk dove un intercettore MiG-31K decollato dall'aerodromo di Olenegorsk ha lanciato il Kinzhal contro un bersaglio terrestre nel campo d'addestramento di Pemboi.

Il proiettile, secondo quanto riportano i media russi, ha "raggiunto la velcoità di 10 Mach (oltre 12000 km/h).

Il missile Kh-47M2 Kinzhal è uno dei sistemi di armamento missilistico progettati per l'esercito russo per armare gli intercettori MiG-31BM appositamente modificati per il ruolo aria-superficie.

La sua gittata ammonta a circa 2000 km e, durante l'avvicinamento al bersaglio, può raggiungere una velocità tra 10620 e 12250 km/h.