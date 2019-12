Impeachment, martedì la commissione dell'intelligence voterà il rapporto d'inchiesta

Il comitato dell'intelligence USA si prepara a presentare il suo rapporto d'inchiesta relativo all'impeachment del presidente americano Donald Trump. A riportarlo è la CNN.

Il documento, sotto la forte spinta dei democratici, è praticamente già pronto e la settimana prossima, al ritorno dalla pausa per il Giorno del Ringraziamento, è previsto il voto per la sua approvazione, che dovrebbe tenersi nella giornata di martedì.

Come da prassi, il rapporto d'inchiesta passerà in seguito in Commissione giustizia, dove inizieranno i lavori per la stesura degli articoli per la messa in stato d'accusa del presidente USA.

Per mercoledì, infine, dovrebbe essere prevista la prima udienza relativa all'impeachment, etichettato più volte dallo stesso Trump come una farsa e un'imbroglio voluto dai democratici e il cui unico esito sarà quello di garantire all'attuale inquilino della casa bianca una vittoria a valanga alle presidenziali del 2020.

L'impeachment contro Trump

Il capo di stato americano è accusato di aver esercitato indebite pressioni su capi di stato stranieri, in particolare il presidente dell’Ucraina, al fine di ottenere l’avvio di indagini contro Joe Biden, ex vice presidente degli Stati Uniti quando era presidente Barack Obama.

Secondo l’accusa, Trump avrebbe tentato di far avviare le indagini per mettere sotto accusa il figlio di Biden, Hunter, per le sue attività nel gruppo Burisma, così da screditare il padre e indebolire la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali Usa del 2020, dove l'ex vice di Obama dovrebbe presentarsi con i gradi di primo sfidante del Tycoon.