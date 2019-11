Daesh rivendica l'attacco terroristico al London Bridge

Il gruppo, dopo aver rivendicato l'attacco, non ha fornito alcuna prova, ma ha affermato che il fatto è stato compiuto in risposta alle richieste del Daesh ai paesi destinatari che hanno fatto parte della coalizione che combatte l'organizzazione terroristica.

La polizia di Londra conferma di trattare l'attacco come un atto terroristico. L'attentatore, identificato come un detenuto di 28 anni recentemente rilasciato, Usman Khan, è stato ucciso sulla scena del crimine. L'uomo era stato liberato in custodia cautelare dopo aver scontato solo la metà della sua condanna di 16 anni per reati di terrorismo.

Secondo le prove preliminari, l'uomo ha partecipato ad un incontro venerdì pomeriggio nella Fishmonger's Hall di Londra. L'attacco è iniziato prima che lasciasse l'edificio ed è continuato sul London Bridge.

In precedenza, il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson ha dichiarato durante una visita alla scena dell'aggressione sul London Bridge che i criminali violenti dovrebbero essere rinchiusi più a lungo invece di essere rilasciati sulla parola. Johnson ha sostenuto che le persone dovrebbero servire il termine a cui sono state condannate e ha sostenuto che è stato "impegnato ad aumentare le pene per i trasgressori gravi e violenti".

Non è la prima volta che il London Bridge è stata teatro di un attacco terroristico. Nel 2017, tre uomini hanno falciato pedoni con un furgone sul ponte, poi hanno proceduto attaccando con un coltello le persone nel vicino Borough Market prima di essere uccisi da agenti delle forze dell'ordine.