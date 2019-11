Sorteggio Euro 2020: l'Italia pesca la Svizzera

Al centro espositivo Romexpo di Bucarest ha avuto luogo il sorteggio della fase finale del Campionato Europeo di Calcio 2020, il primo "itinerante" della storia. La partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno 2020, la finale un mese dopo allo stadio di Wembley a Londra.

La nazionale italiana è inserita nel gruppo A, dove sfiderà Svizzera, la Turchia e la vincente dello spareggio tra Galles e Finlandia. Gli Azzurri sfideranno la Turchia nel match d'apertura dell'Europeo.

Di seguito la composizione dei gruppi, che è ancora provvisoria, in attesa dei playoff in programma nel mese di marzo 2020.

I gironi di Euro 2020

Il girone di ferro sarà il gruppo F, dove si sfideranno le finaliste dell'edizione 2016, Francia e Portogallo, più la Germania e la vincente dei playoff tra Islanda/Romania e Bulgaria/Ungheria

Nel gruppo B sono inserite Belgio, Danimarca, Russia e Finlandia.

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria e vincente dei playoff tra Georgia/Bielorussa e Macedonia/Kosovo.

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca e la vincente dei playoff tra Scozia/Israele e Norvegia/Serbia.

Gruppo E: Spagna, Polonia, Svezia e la vincente dei playoff tra Bosnia/Irlanda del Nord e Slovacchia/Irlanda.

Gli Europei di calcio 2020

Ai Campionati Europei di calcio del 2020 partecipano 24 squadre nazionali, suddivise in sei gruppi. La fase a gironi si svolgerà dal 12 al 24 giugno. Agli ottavi di finale, in programma dal 27 al 30 giugno, accedono le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze. I quarti di finale sono in calendario il 3 e il 4 luglio, mentre le ultime tre partite del torneo (due semifinali e la finalissima) si disputeranno a Londra rispettivamente il 7,8 luglio e 12 luglio.

Le partite si giocheranno in 12 diverse città del Vecchio Continente: Roma, Baku, San Pietroburgo, Copenaghen, Amsterdam, Bucarest, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublino, Monaco di Baviera e Budapest. A Roma si giocheranno la partita inaugurale, altre due gare della fase a gironi ed un quarto di finale.